Корову из трёхметрового колодца вытащили спасатели в Сарани
Спасённое животное вернули хозяину.
Сегодня, 15:41
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Сегодня, 15:41Сегодня, 15:41
72Фото: сскриншот с видео
Житель города Сарань Карагандинской области обратился за помощью к спасателям. Оказалось, что принадлежащая ему корова провалилась в открытый колодец недалеко от дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Прибывшие на место вызова спасатели обнаружили животное на трёхметровой глубине. С помощью спасательных верёвок и троса корову извлекли без повреждений и передали хозяину", — говорится в сообщении.
Спасатели также закрыли колодец деревянным щитом, огородили сигнальной лентой и оповестили местные исполнительные органы.
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