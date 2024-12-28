Житель города Сарань Карагандинской области обратился за помощью к спасателям. Оказалось, что принадлежащая ему корова провалилась в открытый колодец недалеко от дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Прибывшие на место вызова спасатели обнаружили животное на трёхметровой глубине. С помощью спасательных верёвок и троса корову извлекли без повреждений и передали хозяину", — говорится в сообщении.

Спасатели также закрыли колодец деревянным щитом, огородили сигнальной лентой и оповестили местные исполнительные органы.