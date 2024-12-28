  • 28 Декабря, 16:09
  • BAIGENEWS

Корову из трёхметрового колодца вытащили спасатели в Сарани

Спасённое животное вернули хозяину.

Сегодня, 15:41
АВТОР
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сскриншот с видео Сегодня, 15:41
Сегодня, 15:41
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Фото: сскриншот с видео

Житель города Сарань Карагандинской области обратился за помощью к спасателям. Оказалось, что принадлежащая ему корова провалилась в открытый колодец недалеко от дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Прибывшие на место вызова спасатели обнаружили животное на трёхметровой глубине. С помощью спасательных верёвок и троса корову извлекли без повреждений и передали хозяину", — говорится в сообщении.

Спасатели также закрыли колодец деревянным щитом, огородили сигнальной лентой и оповестили местные исполнительные органы.

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