Корова упала в септик в селе близ Атырау
Вчера, 13:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 13:13Вчера, 13:13
332Фото: Фото "Мой город"
Упавшую в септик корову извлекли спасатели Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".
Инцидент произошёл утром 25 сентября в селе Таскала-2. Об упавшей в септик корове сообщил житель Атырау.
"Используя альпинистское снаряжение и верёвки, при помощи трактора сельского жителя спасатели извлекли корову из септика. Спасательная операция завершилась благополучно", — сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана.
Самое читаемое
- Выплаты ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в нескольких регионах Казахстана
- Школа бессильна: Разборки в стиле 90-х устроили старшеклассники в Степногорске
- "У меня было всё". Казахстанец рассказал, как стал бомжом из-за игромании
- Рекордные 24 миллиарда потратят на подготовку к зиме в Семее
- "Я обитаю в болоте": Необычная писательница из Костаная поражает своей фантазией