  • 27 Сентября, 03:59
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Корова упала в септик в селе близ Атырау

Вчера, 13:13
АВТОР
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Фото "Мой город" Вчера, 13:13
Вчера, 13:13
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Фото: Фото "Мой город"

Упавшую в септик корову извлекли спасатели Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Инцидент произошёл утром 25 сентября в селе Таскала-2. Об упавшей в септик корове сообщил житель Атырау.

"Используя альпинистское снаряжение и верёвки, при помощи трактора сельского жителя спасатели извлекли корову из септика. Спасательная операция завершилась благополучно", — сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана.

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