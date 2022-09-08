Коров стало больше, а молочной продукции меньше – аналитики о ситуации в Казахстане

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Молочная продукция подорожала на 25% за год, а производство шубата упало вдвое, сообщает сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

К 1 августа 2022 года в стране насчитывалось 4,6 миллиона коров — на 5,9% больше, чем годом ранее. Наибольшее поголовье коров было зафиксировано в Туркестанской области: 609,4 тысячи, годовой рост — на 10,7%. Далее идут Абайская (393,9 тысячи голов, плюс 4,5% за год) и Западно-Казахстанская (388,9 тысячи голов, плюс 11,5%) области.

По итогам января–июля текущего года в хозяйствах Казахстана получили 3,8 миллиона тонн молока — на 1,2% больше, чем годом ранее.

Наибольший объём ожидаемо пришёлся на Туркестанскую область: 492 тысячи тонн. Далее идут Северо-Казахстанская и Абайская области: 382,6 тысячи и 336,2 тысячи тонн соответственно.

Производство молочных продуктов по итогам семи месяцев составило в стоимостном выражении 259 миллиардов тенге — на 8,4% меньше, чем годом ранее.

В натуральном выражении среди молочных продуктов сократилось производство шубата (сразу на 49,2%, до 1,6 тысячи тонн), сливочного масла и молочных спредов (на 12,6%, до 13,9 тысячи тонн), обработанного жидкого молока и сливок (на 9,8%, до 324,4 тысячи тонн), мороженого (на 4,4%, до 25,5 тысячи тонн), йогуртов (на 1,8%, до 134,8 тысячи тонн).

Производство кумыса выросло на 18,9%, до 900 тонн, молока в твёрдой форме — на 10,5%, до 4,6 тысячи тонн, сыра и творога — на 0,8%, до 21,3 тысячи тонн.

По итогам первого полугодия казахстанские производители обеспечили спрос на молочные продукты на 85%, оставив импортёрам 15% рынка. В том числе спрос на жидкое обработанное молоко и сливки перекрыт отечественным производством сразу на 95,9%, на сыры и творог — на 53,7%, на сгущённые молоко и сливки — всего на 40,6%, на молоко в твёрдой форме — лишь на 23,2%. На 78,4% закрыт местными компаниями спрос на мороженое, на 84,4% — на йогурты и ферментированные молоко и сливки.

Для обеспечения внутреннего рынка в Казахстане делается немало: наращивается поголовье, формируется кормовая база, — но страна по-прежнему не в состоянии полностью обеспечить себя молочной продукцией, сообщает inbusiness.kz. Прирост количества новых ферм пока не может насытить имеющиеся в стране мощности перерабатывающих молочных предприятий.

По итогам августа текущего года стоимость молочных продуктов выросла на 24,6% за год. Питьевое молоко подорожало на 24,6%, консервированное — на 28,9%, кисломолочные продукты — на 26,4%. Среди кисломолочных продуктов йогурт подорожал на 33,5%, кефир 2,5% жирности — на 17,1%, сметана — на 30,4%, творог 5%–9% жирности — на 10,8%, твёрдый сыр — на 29%.

В разрезе регионов годовой рост цен сильнее всего ощутили жители Мангистауской области (на 34,8% за год), Шымкента (на 28,6%) и Туркестанской области (на 27,6%).