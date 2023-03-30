Коронавирусом за сутки заразился 91 казахстанец

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Минздрав обновил данные по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. По информации ведомства, за минувшие сутки положительные ПЦР-тесты получил 91 казахстанец, передаёт BaigeNews.kz.

На 30 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 715 человек, из них в стационарах находится – 165 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 550 пациентов.

В тяжёлом состоянии находятся четыре пациентa, в состоянии крайней степени тяжести - два, на аппарате ИВЛ – три пациента.