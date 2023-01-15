Коронавирусом за сутки заразились менее ста казахстанцев

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Минздрав обновил данные по суточной заболеваемости ковидом, передаёт BaigeNews.kz.

По информации ведомства, в минувшие сутки COVID-19 заразились 70 человек. Днём ранее речь шла о 111 заболевших.

На 15 января лечение от КВИ продолжают получать 2 200человек, 220 из них находятся в стационарах и 1 980 пациентов лечится в домашних условиях, амбулаторно.

Семеро заболевших находятся тяжёлом состоянии, семеро — в состоянии крайней степени тяжести и четыре пациента дышат с помощью аппарата ИВЛ.