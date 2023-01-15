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topnews.ru Сегодня, 09:28
341
Сегодня, 09:28
341
Фото: topnews.ru

Коронавирусом за сутки заразились менее ста казахстанцев

Минздрав обновил данные по суточной заболеваемости ковидом, передаёт BaigeNews.kz.

По информации ведомства, в минувшие сутки COVID-19 заразились 70  человек. Днём ранее речь шла о 111 заболевших

На 15 января лечение от КВИ продолжают получать 2 200человек, 220 из них находятся в стационарах и 1 980 пациентов лечится в домашних условиях, амбулаторно.

Семеро заболевших находятся тяжёлом состоянии, семеро — в состоянии крайней степени тяжести и четыре пациента дышат с помощью аппарата ИВЛ.

 

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#коронавирус #COVID-19
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:28
341
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