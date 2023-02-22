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pixabay.com Сегодня, 08:11
240
Сегодня, 08:11
240
Фото: pixabay.com

Коронавирусом за сутки заразились 90 казахстанцев

Минздрав РК обновил статистику по суточной заболеваемости коронавирусом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В минувшие сутки COVID-19 заразились 90 человек. 

На 22 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 612 человек (–1 447+ и 165 КВИ-), из них в стационарах находится 115 пациент, на амбулаторном – 1 497 пациент.

Состояние двух пациентов врачи оценивают как тяжёлое, ещё четверо - в состоянии крайней степени тяжести, и один пациент подключён к аппарату ИВЛ.

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#коронавирус #Минздрав #статистика
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:11
240
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