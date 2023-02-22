Коронавирусом за сутки заразились 90 казахстанцев

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Минздрав РК обновил статистику по суточной заболеваемости коронавирусом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В минувшие сутки COVID-19 заразились 90 человек.

На 22 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 612 человек (–1 447+ и 165 КВИ-), из них в стационарах находится 115 пациент, на амбулаторном – 1 497 пациент.

Состояние двух пациентов врачи оценивают как тяжёлое, ещё четверо - в состоянии крайней степени тяжести, и один пациент подключён к аппарату ИВЛ.