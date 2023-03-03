Коронавирусом за сутки заразились 86 казахстанцев

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Минздрав обновил данные по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. По информации ведомства, за минувшие сутки положительные ПЦР-тесты получили 86 казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.

На 3 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 651 человек, из них в стационарах находится – 115 пациент, на амбулаторном уровне – 1 583 пациентa.

В тяжёлом состоянии находятся два пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – четыре, на аппарате ИВЛ – один пациент.