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Сегодня, 08:52
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234Фото: pixabay.com
Коронавирусом за сутки заразились 78 казахстанцев
Минздрав РК обновил статистику по суточной заболеваемости COVID-19, передаёт BaigeNews.kz. В минувшие сутки коронавирусом заразились 78 человек. Днём ранее речь шла о 51 заболевшем в сутки.
На 8 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 543 человека (–1 387+ и 156 КВИ-), из них в стационарах находится – 121 пациент, на амбулаторном уровне – 1 422 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжёлом состоянии – семь пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 0 пациентов,
- на аппарате ИВЛ – 0 пациентов.
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