Коронавирусом за сутки заразились 78 казахстанцев

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Минздрав РК обновил статистику по суточной заболеваемости COVID-19, передаёт BaigeNews.kz. В минувшие сутки коронавирусом заразились 78 человек. Днём ранее речь шла о 51 заболевшем в сутки.

На 8 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 543 человека (–1 387+ и 156 КВИ-), из них в стационарах находится – 121 пациент, на амбулаторном уровне – 1 422 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: