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pixabay.com Сегодня, 08:52
234
Сегодня, 08:52
234
Фото: pixabay.com

Коронавирусом за сутки заразились 78 казахстанцев

Минздрав РК обновил статистику по суточной заболеваемости COVID-19, передаёт BaigeNews.kz. В минувшие сутки коронавирусом заразились 78 человек. Днём ранее речь шла о 51 заболевшем в сутки.

На 8 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 543 человека (–1 387+ и 156 КВИ-), из них в стационарах находится – 121 пациент, на амбулаторном уровне – 1 422 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжёлом состоянии – семь пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – 0 пациентов,
  • на аппарате ИВЛ – 0 пациентов.

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#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:52
234
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