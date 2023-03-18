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insider.com Сегодня, 20:02
50
Сегодня, 20:02
50
Фото: insider.com

Коронавирусом за сутки заразились 77 казахстанцев

По данным Минздрава, в Казахстане за минувшие сутки выявили 77 случаев коронавируса. Днём ранее речь шла о ста заболевших в сутки, передаёт BaigeNews.kz.

Всего по состоянию на 18 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 778 человек, из них в стационарах находится 135 пациентов и 1 643 пациента лечится дома, амбулаторно.

В тяжёлом состоянии находятся двое пациентов, четверо —  в состоянии крайней степени тяжести, трое —  на аппарате ИВЛ.

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#коронавирус #здравоохранение
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:02
50
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