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webinfo.kz Сегодня, 09:03
194
Сегодня, 09:03
194
Фото: webinfo.kz

Коронавирусом за сутки заразились 70 казахстанцев

Минздрав обновил данные по суточной заболеваемости ковидом, передаёт BaigeNews.kz.

По информации ведомства, в минувшие сутки COVID-19 заразились 70 человек. Днём ранее речь шла о 74 заболевших

На 21 января лечение от КВИ продолжают получать 1 835 человек, 139 из них находятся в стационарах и 1 696 пациентов лечится в домашних условиях, амбулаторно.

Восемь заболевших находятся тяжёлом состоянии, пятеро — в состоянии крайней степени тяжести и три пациента дышат с помощью аппарата ИВЛ.

 

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#коронавирус
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:03
194
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