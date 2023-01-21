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Сегодня, 09:03
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194Фото: webinfo.kz
Коронавирусом за сутки заразились 70 казахстанцев
Минздрав обновил данные по суточной заболеваемости ковидом, передаёт BaigeNews.kz.
По информации ведомства, в минувшие сутки COVID-19 заразились 70 человек. Днём ранее речь шла о 74 заболевших.
На 21 января лечение от КВИ продолжают получать 1 835 человек, 139 из них находятся в стационарах и 1 696 пациентов лечится в домашних условиях, амбулаторно.
Восемь заболевших находятся тяжёлом состоянии, пятеро — в состоянии крайней степени тяжести и три пациента дышат с помощью аппарата ИВЛ.
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