Коронавирусом за сутки заразились 70 казахстанцев

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Минздрав обновил данные по суточной заболеваемости ковидом, передаёт BaigeNews.kz.

По информации ведомства, в минувшие сутки COVID-19 заразились 70 человек. Днём ранее речь шла о 74 заболевших.

На 21 января лечение от КВИ продолжают получать 1 835 человек, 139 из них находятся в стационарах и 1 696 пациентов лечится в домашних условиях, амбулаторно.

Восемь заболевших находятся тяжёлом состоянии, пятеро — в состоянии крайней степени тяжести и три пациента дышат с помощью аппарата ИВЛ.