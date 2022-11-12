Коронавирусом за сутки заразились 59 казахстанцев

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Минздрав РК обновил статистику по суточной заболеваемости COVID-19, передаёт BaigeNews.kz.



В минувшие сутки коронавирусом заразились 59 человек. Днём ранее речь шла о 50 заболевших в сутки.

По состоянию на 12 ноября лечение от КВИ продолжают получать 796 человек, из них в стационарах находится 79 пациентов, на амбулаторном уровне лечится 717 человек.

Семеро пациентов находятся в тяжелом состоянии, двое — в состоянии крайней степени тяжести,

один пациент — на аппарате ИВЛ.