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pixabay.com Сегодня, 10:05
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Фото: pixabay.com

Коронавирусом за сутки заразились 59 казахстанцев

Минздрав РК обновил статистику по суточной заболеваемости COVID-19, передаёт BaigeNews.kz.
 
В минувшие сутки коронавирусом заразились 59 человек. Днём ранее речь шла о 50 заболевших в сутки.

По состоянию на 12 ноября лечение от КВИ продолжают получать 796 человек, из них в стационарах находится 79 пациентов, на амбулаторном уровне лечится 717 человек.

Семеро пациентов находятся в тяжелом состоянии, двое  — в состоянии крайней степени тяжести,
один пациент — на аппарате ИВЛ.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 10:05
122
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