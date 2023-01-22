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hozotdel.ru Сегодня, 10:20
143
Сегодня, 10:20
143
Фото: hozotdel.ru

Коронавирусом за сутки заразились 53 казахстанца

По данным Минздрава РК, суточная заболеваемость ковидом в Казахстане продолжает снижаться, передаёт BaigeNews.kz.

В минувшие сутки в стране положительный ПЦР-тест получили 53 казахстанца. Днём ранее речь шла о 70 заболевших.

Всего на 22 января лечение от КВИ продолжают получать 1 836 человек, 139 из них находятся стационарах и 1 697 пациентов лечится дома, амбулаторно.

В тяжёлом состоянии находятся восемь пациентов, пятеро — в состоянии крайней степени тяжести, трое подключены к аппарату ИВЛ.

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#коронавирус
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:20
143
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