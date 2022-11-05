Коронавирусом за сутки заразились 47 казахстанцев

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Днём ранее речь шла о 51 заболевшем в сутки.

Минздрав обновил статистику суточной заболеваемости COVID-19 в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, положительный ПЦР-тест за минувшие сутки получили 47 казахстанцев. Днём ранее речь шла о 51 заболевшем в сутки.

Всего по состоянию на 5 ноября лечение от КВИ продолжают получать 708 человек, из них в стационарах находится 86 пациентов, на амбулаторном уровне — 622 человека.

Пятеро пациентов находятся тяжелом состоянии, ещё трое — в состоянии крайней степени тяжести, один пациент дышит с помощью аппарата ИВЛ.