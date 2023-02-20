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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 08:29
65
Сегодня, 08:29
65
Фото: pixabay.com

Коронавирусом за сутки заразились 40 казахстанцев

Минздрав РК обновил статистику по суточной заболеваемости COVID-19, передаёт BaigeNews.kz.

В минувшие сутки коронавирусом заразились 40 человек. Днём ранее речь шла о 63 заболевших в сутки.

На 20 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 664 человека (–1 489+ и 175 КВИ-), из них в стационарах находится 112 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 552 пациента.

Состояние четырё пациентов врачи оценивают как тяжёлое, ещё четверо — в состоянии крайней степени тяжести, и один пациент подключен к аппарату ИВЛ.

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#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:29
65
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