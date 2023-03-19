- Систему теплоснабжения в Экибастузе отремонтируют за 5 месяцев 18:15 11
- Низкую явку на выборах прокомментировали казахстанские политологи 18:02 76
- Румыния заинтересована в казахстанском рынке для развития своей экономики 18:00 63
- "Второй бюллетень избирателя" - для чего нужен экзитпол 17:50 98
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 17:49 81
- Коронавирусом за сутки заразились 36 казахстанцев 17:16 187
- МВД: Девять человек вывели из избирательных участков за неподобающее поведение 17:05 186
- Родила и отдала свой голос: как проходят выборы в роддомах 17:00 252
- Члены избирательной комиссии отстранены за нарушение - Генпрокуратура 16:54 179
- Члены Костанайской избирательной комиссии пришли на выборы в национальных костюмах 16:43 219
- Более 50% казахстанцев проголосовали на выборах в парламент - ЦИК 16:32 328
- "Система выборов в Америке и Казахстане сильно отличаются" - независимый наблюдатель 16:30 228
- Штормовое предупреждение объявили в Астане и в трех регионах Казахстана 16:28 289
- 180 миллионов тенге потратят на фестиваль воздушных шаров в Алматинской области 16:18 266
- Жертвами землетрясения в Эквадоре стали 15 человек 16:08 259
- "Обошли 9790 участков - голосование проходит прозрачно" - национальный наблюдатель 15:56 577
- Стали ли выборы инклюзивными, рассказала алматинка с инвалидностью 15:45 322
- Один из самых богатых людей мира оказался болельщиком Рыбакиной 15:31 487
- Более 180 подследственных проголосовали в Павлодарской колонии 15:22 293
- Выборы-2023: как собирают данные для экзитпола в Казахстане 15:15 477
- Казахстан способствует участию людей с особыми потребностями в выборах - эксперт из Азербайджана 14:55 342
- Аида Балаева проголосовала на выборах 14:35 343
- ЦИК: общая явка избирателей составила 46,84 процента 14:14 485
- "Не скрываются за партийными списками" - известный тревел-блогер об особенностях выборов 14:00 397
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 13:55 482
- "Никакого давления". В КазНУ рассказали, почему на участке образовались очереди из студентов 13:46 429
- Омбудсмен просит студентов сообщать о фактах принуждения к голосованию 13:32 423
- "Независимые депутаты не будут ограничены уставами партий" — политолог 13:24 366
- Аким области Абай Нурлан Уранхаев проголосовал на выборах депутатов мажилиса и маслихатов 13:14 533
- Выборы 2023: в роддоме ВКО открыли избирательный участок для рожениц 13:08 526
- Активность казахстанской молодёжи на выборах отметили иностранные наблюдатели 12:30 571
- Серик Жумангарин признался, что недоволен своей работой на посту зампремьера 12:28 392
- Явка избирателей на 12:00: лидирует Туркестанская область 12:22 526
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 12:15 592
- Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова сделала свой выбор 12:11 431
- "Я - "сын маминой подруги" - как анестезиолог из роддома покоряет казнет 12:10 999
- "В парламент придут депутаты с гражданской позицией" – политолог 12:00 622
- ЦИК Грузии планирует перенять практику Казахстана по вовлечению волонтёров на выборах 11:53 462
- Открылись избирательные участки в европейских городах и Кувейте 11:33 425
- Бауырсаки и коже: на выборах в Кызылорде отметили Наурыз 11:23 592
- Организация выборов на высшем уровне - иностранный наблюдатель из Армении 11:15 424
- В день выборов в Семее появилась новая семья 11:11 395
- Онлайн-фестиваль Наурыз начался в TikTok 11:05 508
- Порядок и безопасность на выборах обеспечивают 45 тысяч полицейских 10:48 429
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 10:39 470
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 10:30 637
- Как голосуют лидеры партий, претендующих на места в мажилисе 10:27 416
- Алматинцам рассказали, можно ли делать селфи на выборах и ошибаться в бюллетенях 09:50 639
- Свыше сорока нарушений закона "О выборах" выявили прокуроры 09:35 616
- Верблюды и Кокпектинские батыры: как начались выборы в регионах 09:25 588
- Акимы и министры выбирают депутатов мажилиса и маслихатов 09:12 499
- Ерлан Кошанов и Маулен Ашимбаев проголосовали на внеочередных выборах в Астане 08:56 470
- Лучший теннисист Казахстана проиграл 134-й ракетке мира 08:48 416
- "Мы подаем в отставку" — Алихан Смаилов 08:42 523
- Все избирательные участки начали работу в Казахстане – ЦИК РК 08:21 484
- Токаев проголосовал на выборах в мажилис и маслихаты 08:11 431
- Алихан Смаилов и Ерлан Карин приняли участие в выборах 07:40 674
- В Казахстане к голосованию приступили 8 272 избирательных участка 07:26 448
- Открылись избирательные участки в Омске, Бишкеке и Дели 07:17 431
- В Казахстане стартовали выборы в мажилис и маслихаты 07:00 505
- В Астане создали условия для голосования лиц с инвалидностью 06:12 501
- Избирательные участки открылись в Джакарте, Бангкоке и Ханое 06:09 419
- Начали работу участки для голосования казахстанцев еще в ряде стран 05:42 452
- Гвардейцы эвакуировали людей из горящего дома в Кызылорде 05:38 485
- Айдос Ербосынулы сделал заявление о возвращении на ринг после комы 04:25 628
- Первыми за рубежом начали свою работу участки для голосования в Японии и Кореи 04:01 490
- Ученые Шымкента придумали новый способ очистки питьевой воды 03:11 664
- Водителю, по вине которого погибла главврач больницы в Караганде вынесли приговор 02:37 679
- Школьника из Казахстана пригласили обучаться в престижном вузе США 01:46 712
- Мультипликаторы из Петропавловска снимают мультфильм на основе археологических открытий поселения Ботай 00:38 539
- Сабина Алтынбекова выиграла чемпионат ОАЭ с новым клубом 18.03.2023 653
- 54-летняя женщина родила сына после ЭКО в Туркестанской области 18.03.2023 634
- Меруерт Тусипбаева высказалась о выступающих на тоях артистах 18.03.2023 682
- Туркестанские полицейские прикрыли публичный дом 18.03.2023 681
- Для борьбы с мошкой в Павлодарской области потребуется 100 тонн биопрепарата 18.03.2023 794
- Штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах страны 18.03.2023 677
- Коронавирусом за сутки заразились 77 казахстанцев 18.03.2023 547
- "Прокачать" виртуального героя обещал мошенник жителю Текели 18.03.2023 581
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 639
- Подтопленные сёла Актюбинской области посетил глава МЧС 18.03.2023 714
Сегодня, 17:16
187
187Фото: pixabay.com
Коронавирусом за сутки заразились 36 казахстанцев
Минздрав обновил данные по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. По информации ведомства, за минувшие сутки положительные ПЦР-тесты получили 36 казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.
На 19 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 801 человек, из них в стационарах находится – 135 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 666 пациентa.
В тяжёлом состоянии находятся два пациентa, в состоянии крайней степени тяжести - четыре, на аппарате ИВЛ – один пациент.
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 17:49 75
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 13:55 480
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 12:15 592
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 10:39 468
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 639
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 18.03.2023 2532
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 1120
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 2892
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 2368
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 7483
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 1045
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 1072
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 1001
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 4302
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 993
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 6151
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 3215
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 1603
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 18254
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 3865
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 2975
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 1897
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 2851
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 20353
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 2606
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 2008
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 1781
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 1977
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 6057
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 10650
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 2300
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 3561
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 2657
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 15091
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 2848
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 2265
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 2025
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 5061
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 2420
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 3990
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 3949
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 5883
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 11145
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 2479
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 3352
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 36240
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 2471
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 2777
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 3389
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 2643
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 5784
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 3667
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 3328
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 6918
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 3762
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 2897
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 3104
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 13765
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 3072
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 12833
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 16075
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 3392
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 4924
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 2391
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 8333
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 17666
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 26638
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 4688
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 3489
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 4759
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 3062
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 3397
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 43979
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 3071
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 4904
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 6664
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 12226
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 4257
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 28493
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 5047
-
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 10:30 637
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 902
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 774
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 801
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 1080
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 943
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 793
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 1367
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 893
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 1213
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 1327
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 1280
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 1334
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 6167
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 1457
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 1528
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 1547
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 1714
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 1489
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 2224
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 1673
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 1723
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 2407
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 2068
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 1882
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 2604
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 2506
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 2405
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 2182
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 3044
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 3354
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 2912
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 3806
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 3565
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 3033
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 3379
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 3763
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 3040
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 3943
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 3936
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 3852
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 4414
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 3331
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 3658
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 3773
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 4226
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 4087
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 4668
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 4355
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 4009
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 3681
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 3815
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 4189
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 4679
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 4771
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 4887
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 4689
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 5501
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 5418
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 4556
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 5037
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 4486
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 4197
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 4490
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 4521
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 4723
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 5239
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 5214
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 4248
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 6030
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 4768
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 5267
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 4765
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 5140
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 5276
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 5443
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 4549
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 4307
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 5042
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 5027