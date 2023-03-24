Коронавирусом за сутки заразились 22 казахстанца

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Минздрав обновил данные по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. По информации ведомства, за минувшие сутки положительные ПЦР-тесты получили 22 казахстанца, передаёт BaigeNews.kz.

На 24 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 789 человек, из них в стационарах находится – 140 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 649 пациент.

В тяжёлом состоянии находятся пять пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – один пациент, на аппарате ИВЛ – два пациента.