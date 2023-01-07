open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

pixabay Сегодня, 09:47
317
Сегодня, 09:47
317
Фото: pixabay

Коронавирусом за сутки заразились 195 казахстанца

Минздрав обновил данные по суточной заболеваемости ковидом, передаёт BaigeNews.kz.

По информации ведомства, в минувшие сутки COVID-19 заразились 195 человека. Днём ранее речь шла о 211 заболевших. 

На 7 января лечение от КВИ продолжают получать 2 437 человек, 272 из них находятся в стационарах и 2 165 пациентов лечится в домашних условиях, амбулаторно.

15 заболевших находятся тяжёлом состоянии, шестеро — в состоянии крайней степени тяжести и четыре пациента дышат с помощью аппарата ИВЛ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#коронавирус #Минздрав #COVID-19
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:47
317
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх