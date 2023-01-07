Коронавирусом за сутки заразились 194 казахстанца

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Минздрав обновил данные по суточной заболеваемости ковидом, передаёт BaigeNews.kz.

По информации ведомства, в минувшие сутки COVID-19 заразились 194 человека. Днём ранее речь шла о 211 заболевших.

На 7 января лечение от КВИ продолжают получать 2 437 человек, 272 из них находятся в стационарах и 2 165 пациентов лечится в домашних условиях, амбулаторно.

15 заболевших находятся тяжёлом состоянии, шестеро — в состоянии крайней степени тяжести и четыре пациента дышат с помощью аппарата ИВЛ.