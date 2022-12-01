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  • Коронавирусом за сутки заразились 167 казахстанцев - Минздрав
bloknot-rostov.ru Сегодня, 08:57
179
Сегодня, 08:57
179
Фото: bloknot-rostov.ru

Коронавирусом за сутки заразились 167 казахстанцев - Минздрав

По данным Министерства здравоохранения за минувшие сутки коронавирусом в стране заразились 167 человек (накануне было 144), передаёт BaigeNews.kz

На утро первого декабря лечение от КВИ продолжают получать 1 081 человек (–937+ и 144 КВИ-), из них в стационарах находится 167 пациентов, на амбулаторном уровне – 914 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся семь пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – два пациента, на аппарате ИВЛ – два пациентa.

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#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:57
179
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