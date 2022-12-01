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179Фото: bloknot-rostov.ru
Коронавирусом за сутки заразились 167 казахстанцев - Минздрав
По данным Министерства здравоохранения за минувшие сутки коронавирусом в стране заразились 167 человек (накануне было 144), передаёт BaigeNews.kz.
На утро первого декабря лечение от КВИ продолжают получать 1 081 человек (–937+ и 144 КВИ-), из них в стационарах находится 167 пациентов, на амбулаторном уровне – 914 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся семь пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – два пациента, на аппарате ИВЛ – два пациентa.
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