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Сегодня, 09:35
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220Фото: pixabay
Коронавирусом за сутки заразились 107 казахстанцев
По данным Минздрава РК, суточная заболеваемость СOVID-19 по итогам субботы немного снизилась, передаёт BaigeNews.kz.
В минувшие сутки заболели 107 казахстанцев, днём ранее речь шла о 131 заболевшем.
На 27 ноября лечение от КВИ продолжают получать 990 человек, из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне – 859.
В тяжелом состоянии остаются 6 пациентов, двое в состоянии крайней степени тяжести и один — на аппарате ИВЛ.
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