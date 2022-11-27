Коронавирусом за сутки заразились 107 казахстанцев

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По данным Минздрава РК, суточная заболеваемость СOVID-19 по итогам субботы немного снизилась, передаёт BaigeNews.kz.

В минувшие сутки заболели 107 казахстанцев, днём ранее речь шла о 131 заболевшем.

На 27 ноября лечение от КВИ продолжают получать 990 человек, из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне – 859.

В тяжелом состоянии остаются 6 пациентов, двое в состоянии крайней степени тяжести и один — на аппарате ИВЛ.