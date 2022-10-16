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doc-tv.ru Сегодня, 10:03
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Фото: doc-tv.ru

Коронавирусом за сутки заболели 36 казахстанцев

Днём ранее речь шла о 52 заразившихся COVID-19 за сутки.

Минздрав РК опубликовал последние данные по заболевшим коронавирусной инфекцией, передаёт BaigeNews.kz

По состоянию на 16 октября, положительные ПЦР-тесты получили 36 казахстанцев. Днём ранее речь шла о 52 заразившихся COVID-19 за сутки. Таким образом постепенно выросшая к выходным суточная заболеваемость снова пошла вниз.

Всего в Казахстане на данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 980 человек, из них в стационарах находится 107 пациентов, ёще 873 лечатся дома, на амбулаторном уровне. 

В тяжелом состоянии находится двое пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – четверо, три казахстанца дышат с помощью аппарата ИВЛ.

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#коронавирус
Сегодня, 10:03
231
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