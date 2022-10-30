Коронавирусом в минувшие сутки заразились 50 казахстанцев

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Суточная заболеваемость в стране продолжает расти.

Минздрав РК обновил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией за сутки, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 50 казахстанцев. Днём ранее речь шла о 45 заболевших.

На 30 октября лечение от КВИ продолжают получать 832 человек, из них в стационарах находится 77 пациентов и 755 лечатся дома, амбулаторно.

Двое пациентов по-прежнему в тяжёлом состоянии, ещё четверо — в состоянии крайней степени тяжести, один пациент — на аппарате ИВЛ.