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pixabay.com Сегодня, 09:52
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Фото: pixabay.com

Коронавирусом в минувшие сутки заразились 45 казахстанцев

Днём ранее речь шла о 47 заболевших в сутки.

Минздрав РК обновил статистику суточной заболеваемости COVID-19 в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, положительный ПЦР-тест за минувшие сутки получили 45 казахстанцев. Днём ранее речь шла о 47 заболевших в сутки.

Всего, по состоянию на 6 ноября лечение от КВИ продолжают получать 725 человек, из них в стационарах находится — 86 пациент, на амбулаторном уровне — 639 пациент.

В тяжелом состоянии находится пять пациентов, в состоянии крайней степени тяжести — три пациента, на аппарате ИВЛ — один пациент.

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#коронавирус
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:52
306
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