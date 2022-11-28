Коронавирус выявили у 84 человек в Казахстане за сутки

Фото: pixabay.com

В Министерстве здравоохранения опубликовали информацию о подтверждённых случаях COVID-19 в Казахстане за последние сутки, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно данным ведомства, 27 ноября в стране зарегистрировано 84 новых случая заражения коронавирусом.

На сегодня лечение от КВИ продолжают получать 1 007 человек (–858+ и 149 КВИ-), из них в стационарах находятся 131 пациент, на амбулаторном уровне – 876 пациентов.

Из числа заболевших: в тяжёлом состоянии находятся шесть пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - два пациента, к аппарату ИВЛ подключен один пациент.