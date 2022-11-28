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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 09:05
166
Сегодня, 09:05
166
Фото: pixabay.com

Коронавирус выявили у 84 человек в Казахстане за сутки

В Министерстве здравоохранения опубликовали информацию о подтверждённых случаях COVID-19 в Казахстане за последние сутки, передаёт BaigeNews.kz

Согласно данным ведомства, 27 ноября в стране зарегистрировано 84 новых случая заражения коронавирусом.

На сегодня лечение от КВИ продолжают получать 1 007 человек (–858+ и 149 КВИ-), из них в стационарах находятся 131 пациент, на амбулаторном уровне – 876 пациентов.

Из числа заболевших: в тяжёлом состоянии находятся шесть пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - два пациента, к аппарату ИВЛ подключен один пациент.

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#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:05
166
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