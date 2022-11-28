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Сегодня, 09:05
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166Фото: pixabay.com
Коронавирус выявили у 84 человек в Казахстане за сутки
В Министерстве здравоохранения опубликовали информацию о подтверждённых случаях COVID-19 в Казахстане за последние сутки, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно данным ведомства, 27 ноября в стране зарегистрировано 84 новых случая заражения коронавирусом.
На сегодня лечение от КВИ продолжают получать 1 007 человек (–858+ и 149 КВИ-), из них в стационарах находятся 131 пациент, на амбулаторном уровне – 876 пациентов.
Из числа заболевших: в тяжёлом состоянии находятся шесть пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - два пациента, к аппарату ИВЛ подключен один пациент.
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