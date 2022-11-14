Коронавирус выявили у 29 казахстанцев за сутки

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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 14 ноября сообщили в Министерстве здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, всего с начала пандемии коронавирусом заразились 1 395 348 человек, из них за минувшие сутки в стране зарегистрировано 29 новых лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19.

В понедельник, 14 ноября, лечение от КВИ продолжают получать 828 человек (–666+ и 162 КВИ-). Из них в стационарах находятся 79 пациентов, на амбулаторном уровне – 749 пациентов.

Состояние семи человек врачи оценивают как тяжёлое, в состоянии крайней степени тяжести находятся два пациентa, два человека подключены к аппаратам ИВЛ.