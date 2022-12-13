Коронавирус отразился на здоровье почти половины детей в Казахстане

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Коронавирус отразился на состоянии почти половины казахстанских детей. Заметно снизились школьная успеваемость и физическая активность. У каждого пятого ребенка пострадало психическое здоровье. Таковы данные представителей ВОЗ в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Специалисты проанализировали влияние пандемии на подростков более чем в 50 странах Европы и Азии. В Казахстане проверили здоровье школьников 5, 7 и 9 классов больше ста школ.

Выяснилось, что казахстанские подростки меньше европейских потребляют фрукты и овощи. А почти половина из них не завтракают.

Результаты исследований лягут в основу концепции охраны здоровья матери и ребёнка. Более того, в Казахстане откроют единый информационный центр по поддержке психического здоровья населения.