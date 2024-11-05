Короля Испании "приветствовали" ругательствами и забросали комьями грязи
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Власти Испании продолжают поиск пропавших без вести в результате сильнейших наводнений, которые обрушились вместе с проливными дождями на восток страны неделю назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.
После Валенсии, первой пережившей удар стихии с многочисленными жертвами, из-за ливневых дождей красный, самый высокий уровень тревоги был объявлен в ряде регионов Каталонии, в том числе в Барселоне.
"Частично затопленным оказался международный аэропорт "Эль-Прат", второй в стране по пассажиропотоку, в результате более 80 рейсов было отменено, приостановлено также железнодорожное сообщение", - информирует издание.
Внимание спасателей сейчас сосредоточено на подземных парковках и туннелях в районе Валенсии, где людей в автомобилях могло застать наводнение.
На фоне большого числа жертв, (по последним данным, погибших уже 217), пропавших без вести и многочисленных разрушений население страны все больше проявляет гнев в связи с бездействием властей, не способных справиться с кризисом и взять ситуацию под контроль.
В воскресенье короля Филиппа VI и королеву Летицию, а также премьер-министра Педро Санчеса, решивших посетить муниципалитете Пайпорта в окрестностях Валенсии, толпа встретила ругательствами и комьями грязи.
Санчеса и регионального руководителя Карлоса Масона пришлось срочно эвакуировать, однако королевская чета осталась и все же смогла пообщаться с населением, однако их визит в другой пострадавший город был отменен.
В понедельник министр внутренних дел страны отказался сообщить, сколько людей числятся пропавшими без вести.
Среди населения, тем временем, растет недовольство тем, что власти не смогли вовремя предупредить о грозящей опасности, а также наладить эвакуацию и снабжение отрезанных наводнением районов.
"Когда число жертв достигло 217, а многие числятся пропавшими без вести, нет ничего удивительного в том, что люди испытывают гнев", - сказал AFP политолог Мадридского университета имени Карла III Пабло Симон.
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