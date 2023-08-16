"Короли футбола" – новая акция для поклонников игры миллионов от Olimpbet

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Что для этого нужно? В период с 12 августа по 16 сентября в разделе "ФУТБОЛ" заключите пари на одно из событий топ-5 европейских чемпионатов: английской Премьер-лиги, испанской Примеры, итальянской Серии А, немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1.

При этом минимальная сумма ставки на событие линии на ординар должна быть не меньше 3000 тенге, коэффициент – не ниже 1.5. Более подробно об условиях участия вы можете узнать на странице акции "Короли футбола".

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