Королева Дании неожиданно отреклась от престола
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Королева Дании Маргрете II неожиданно объявила о своем отречении от престола, выступая с новогодним телеобращением к нации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Русскую службу Би-Би-Си.
Официально отречение состоится 14 января, когда исполнится 52 года с тех пор, как она стала королевой.
После ухода Маргрете королём станет ее старший сын, наследный принц Фредерик.
"Я оставлю трон своему сыну, наследному принцу Фредерику", — заявила она.
Фото: REUTERS
83-летняя Маргрете II является самым долгоправящим монархом в истории Дании, она взошла на трон после смерти своего отца короля Фредерика IX в 1952 году.
В отличие от британской королевской традиции, официальной церемонии коронации 55-летнего наследного принца Фредерика не будет. Вместо этого в этот же день дворец объявит о его воcхождении на престол.
Королева Маргрете — популярная фигура в Дании, и многие датчане ожидали, что она останется на троне до самой смерти.
Каждый год в канун Нового года она выступает с речью по телевидению.
В этом году, помимо неожиданного заявления об отречении, Маргрете II говорила о войнах на Ближнем Востоке и в Украине, а также о важности решения проблемы изменения климата.
Столкнувшись с теми же проблемами современного общества, что и другие королевские семьи по всей Европе, датская королевская семья решила сократить число членов королевской семьи.
Это привело к публичному расколу в королевской семье в прошлом году после того, как дети младшего брата наследного принца Фредерика, принца Иоакима, были лишены своих королевских титулов.
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