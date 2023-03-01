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Лента новостей

Legion Media Сегодня, 17:42
84
Сегодня, 17:42
84
Фото: Legion Media

Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа

Король Великобритании Карл III выселяет принца Гарри и его жену Меган из коттеджа Фрогмор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Sun.

После свадьбы герцог и герцогиня Сассекские переехали в коттедж во Фрогморе, где сделали дорогой ремонт. Этим они разозли налогоплательщиков. Тогда было принято решение, что Гарри и Меган сами оплатят материалы и работу. Недавно пара рассчиталась за ремонт полностью.

Теперь же, как сообщает британский таблоид, Букингемский дворец направил герцогу и герцогине Сассекским уведомление о выселении. Произошло это через несколько дней после того, как вышла скандальная книга Гарри "Запасной".

Вместо Гарри и Меган в коттедж собирается переехать принц Эндрю.

СМИ сообщают, что Гарри планирует отправку вещей в Монтесито, штат Калифорния, где живёт с семьей с 2020 года.

Книга “Запасной” увидела свет 10 января 2023 года. В мемуарах принц Гарри поделился скандальными подробностями личной жизни, а также раскрыл некоторую информацию о членах королевской семьи.

В книге сын принцессы Дианы упоминает и Казахстан. В 2014 году он вместе с подругой Крессидой Бонас посетил Шымбулак. После поездки в Казахстан принц принял решение расстаться с девушкой.

"Там была огромная привязанность, глубокая и неизменная верность, но не вечная любовь. Крессида всегда говорила о том, что не хочет брать на себя стрессы королевской семьи. И я никогда не был уверен, что хочу просить её об этом. Тема, которую мы так долго отодвигали на второй план, неожиданно оказалась на поверхности на этих казахских склонах. Внезапно стало ясно, что так больше продолжаться не может", — пишет принц в своей книге.

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#королевская семья #король Чарльз III
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 17:42
84
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