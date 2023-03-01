Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа

Фото: Legion Media

Король Великобритании Карл III выселяет принца Гарри и его жену Меган из коттеджа Фрогмор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Sun.

После свадьбы герцог и герцогиня Сассекские переехали в коттедж во Фрогморе, где сделали дорогой ремонт. Этим они разозли налогоплательщиков. Тогда было принято решение, что Гарри и Меган сами оплатят материалы и работу. Недавно пара рассчиталась за ремонт полностью.

Теперь же, как сообщает британский таблоид, Букингемский дворец направил герцогу и герцогине Сассекским уведомление о выселении. Произошло это через несколько дней после того, как вышла скандальная книга Гарри "Запасной".

Вместо Гарри и Меган в коттедж собирается переехать принц Эндрю.

СМИ сообщают, что Гарри планирует отправку вещей в Монтесито, штат Калифорния, где живёт с семьей с 2020 года.

Книга “Запасной” увидела свет 10 января 2023 года. В мемуарах принц Гарри поделился скандальными подробностями личной жизни, а также раскрыл некоторую информацию о членах королевской семьи.

В книге сын принцессы Дианы упоминает и Казахстан. В 2014 году он вместе с подругой Крессидой Бонас посетил Шымбулак. После поездки в Казахстан принц принял решение расстаться с девушкой.