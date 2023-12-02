Король Карл III появился на климатическом саммите в Дубае в галстуке с флагами Греции

Великобритании Карл III выступал на конференции ООН об изменении климата COP28 в Дубае в галстуке с греческими флагами на фоне дипломатического скандала между Лондоном и Афинами по поводу принадлежности скульптур Парфенона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал Sky News.

Монарх, чей покойный отец — принц Филипп родился принцем Греции, сочетал аксессуар с носовым платком, также синего и белого цветов — национальных цветов страны.

Это произошло после того, как как премьер-министр Великобритании Риши Сунак отменил встречу со своим греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом по поводу исторических мраморных скульптур, также известных как Парфенон.

Галстук — один из предметов гардероба в коллекции британского монарха. Карл III также надевал его во время государственного визита в Британию президента Южной Кореи Юн Сок Ёля ещё до дипломатического инцидента вокруг скульптур Парфенона, сообщает телеканал.

По информации РИА Новости, накануне запланированной встречи премьер Греции заявил журналистам, что скульптуры Парфенона были украдены, и стоит вопрос не об их принадлежности, а об их воссоединении со скульптурами в Афинах. Он сравнил разделение скульптур с разрезанием картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза" – если бы ее половину оставили в Лувре, а половину передали в Британский музей.

Великобритания же утверждает, что скульптуры были законно приобретены лордом Элгином, а сейчас их законный владелец - Британский музей.