Король Филипп VI и принц Уильям присутствуют на финале Евро-2024

Король Испании Филипп VI и принц Уэльский Уильям посетили финальный матч чемпионата Европы — 2024 в Германии между сборными Испании и Англии, передает BaigeNews.kz со ссылкой RT.

Встреча в настоящий момент проходит в Берлине на Олимпийском стадионе. Стартовый свисток прозвучал в 00:00 по времени Астаны.

Напомним, что принц Уильям также по совместительству является президентом Футбольной ассоциации Англии.