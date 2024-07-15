  • 15 Июля, 02:01
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Король Филипп VI и принц Уильям присутствуют на финале Евро-2024

Сегодня, 00:51
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X/MailSport Сегодня, 00:51
Сегодня, 00:51
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Фото: X/MailSport

Король Испании Филипп VI и принц Уэльский Уильям посетили финальный матч чемпионата Европы — 2024 в Германии между сборными Испании и Англии, передает BaigeNews.kz со ссылкой RT.

Встреча в настоящий момент проходит в Берлине на Олимпийском стадионе. Стартовый свисток прозвучал в 00:00 по времени Астаны.

Напомним, что принц Уильям также по совместительству является президентом Футбольной ассоциации Англии.

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