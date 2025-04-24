В Карагандинском ювенальном суде началось слушание по делу опекунов детского дома семейного типа. 45-летнего главу семейства, его жену и их взрослую дочь обвиняют в жестком обращении с детьми и хищении денег, которые выделяло государство на их содержание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Несколько лет назад семейная пара взяла под опеку шестерых детей. Как полагает следствие, вместо родительского тепла, заботы и развития, ребят плохо кормили, избивали и заставляли выполнять тяжёлую работу.

Сторона обвинения отметила, что судебно-медицинская экспертиза обнаружила на головах младших мальчиков 47 рубцов. У одного из подопечных была сильная черепно-мозговая травма. Ребёнка спасли врачи. Семейная пара утверждала, что малыш сам неудачно упал с качели.

Даже опытному прокурору приходилось делать паузы, когда он перечислял в суде вопиющие факты.

"Наносил телесные повреждения различными предметами, а именно – плёткой, шваброй, кочергой и открытой ладонью в различные части тела малолетних. В следствии чего, на головах имеются шрамы. Наносил удары сжатым кулаком по животу, по телу, по голове, постоянно ругал и кричал на них за невыполнение домашних обязанностей, которые требуют большой физической нагрузки", - сообщил прокурор Адиль Садыков.

Кроме того, дети рассказали, что их скудно кормили, и иногда, за непослушания добавляли в еду фекалии.

Родная бабушка троих ребят рассказала журналистам, что долго искала внуков по детским домам. Ведь родная мать скрывала, куда их отправила. Теперь женщина намерена сама воспитывать детей. Младшему из которых 11 лет. Судебное расследование продолжается. Имена пострадавших не разглашаются.







