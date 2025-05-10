Страны Евразийского экономического союза активно прокладывают путь к транспортному будущему — в прямом смысле. По итогам 2024 года ЕЭК и государства-члены ЕАЭС подвели итоги масштабной работы по развитию стратегических маршрутов "Восток – Запад" и "Север – Юг", передает BaigeNews.kz ссылкой на пресс-службу Министерство торговли и интеграции РК.

В 2024 году страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) провели масштабную работу по укреплению транспортной связанности на пространстве объединения. Итоги этой деятельности подвела Евразийская экономическая комиссия совместно с государствами-членами. Основной акцент был сделан на развитие ключевых международных коридоров в направлениях "Восток – Запад" и "Север – Юг".

Союз сосредоточился на усилении транзитного потенциала, повышении конкурентоспособности маршрутов и устранении инфраструктурных ограничений. Были предприняты шаги по обновлению логистических стандартов, внедрению цифровых решений, модернизации автодорожной и железнодорожной инфраструктуры.

"В 2024 году перечень приоритетных интеграционных проектов в транспортной сфере пополнился двумя новыми инициативами от Казахстана и Кыргызстана. Теперь в него входят 11 ключевых направлений, реализация которых направлена на создание современной и эффективной транспортной системы внутри ЕАЭС. Также был принят план мероприятий по развитию транспортных коридоров. В нём отражены меры по внедрению электронных документов, устранению "узких мест" на маршрутах, совершенствованию железнодорожных перевозок и синхронизации интеллектуальных транспортных систем государств союза", — говорится в сообщении.

Одним из значимых решений стало подписание соглашения о допустимых параметрах транспортных средств — оно устанавливает единые нормы массы, осевых нагрузок и габаритов автомобилей, что призвано облегчить пересечение границ, повысить безопасность и снизить издержки при перевозках.

Дополнительным шагом на пути цифровизации стал запуск пилотного проекта по использованию электронных международных транспортных накладных (e-CMR). Ожидается, что он ускорит проверку документов и снизит бюрократические барьеры в сфере международных автоперевозок.

Железнодорожный транспорт остаётся ключевым для перевозки грузов на пространстве ЕАЭС. Наибольший прирост объёмов зафиксирован в Казахстане, где индекс железнодорожных перевозок составил 105%. При этом и автотранспорт продемонстрировал стабильные показатели, особенно в Казахстане и Кыргызстане.

Казахстан активно инвестирует в развитие своей транспортной инфраструктуры. В стране началось строительство вторых путей на участке Достык – Мойынты, что позволит увеличить пропускную способность на этом важном направлении. Одновременно продолжается строительство новой железнодорожной линии Бахты – Аягоз протяжённостью 272 километра. После завершения проекта объёмы перевозок между Казахстаном и Китаем вырастут с 28 до 48 миллионов тонн в год.

В рамках коридора "Север – Юг" прокладывается железнодорожная ветка Дарбаза – Мактаарал длиной 152 километра. Эта линия должна разгрузить перегруженную станцию Сарыагаш и перенаправить часть трафика на новый маршрут, что также расширит экспортные возможности Казахстана в направлении Узбекистана.

Вся эта информация включена в итоговый доклад, который будет представлен главам правительств стран ЕАЭС во втором полугодии 2025 года. Документ станет основой для дальнейшей координации усилий в транспортной сфере и развития инфраструктурной интеграции на евразийском пространстве.

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