Коридор в 8%: в Правительстве обсудили меры по сдерживанию инфляции до конца года

Вице-премьер Серик Жумангарин провел расширенное совещание по инфляции. Основная задача Правительства на этот год — войти в коридор инфляции не более 8%. С учетом данных за 10 месяцев и перспектив развития ценовой ситуации по основным составляющим индекса инфляции — платным услугам, продовольственным и непродовольственным товарам — в Правительстве рассмотрели возможные меры для сдерживания годовой инфляции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

"По данным Бюро национальной статистики, при общем темпе прироста годовой инфляции по итогам октября в 8,5% наибольший вклад дали платные услуги – 14,3%. Рост данного индекса обусловлен стартом в Казахстане в 2023 году государственной программы "Тариф в обмен на инвестиции", по которой для модернизации инженерных сетей электро-, тепло- и водоснабжения и водоотведения привлекаются масштабные вложения. В обмен на инвестиции по программе предусматривается определенный ежегодный рост тарифов. Как было отмечено на совещании, основное повышение тарифов на коммунальные услуги, запланированное по этой программе на 2024 год, уже произведено, и до конца года дополнительного роста не ожидается", - говорится в сообщении.

Из непродовольственных товаров основное повышение (7,8% роста к октябрю 2023 года) пришлось на одежду, обувь, аудиовизуальное оборудование, лекарства и другие товары. По продовольственным товарам при низком темпе роста в 4,9% за год отмечается дефляция на социально значимые продукты (-0,2%). На совещании вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков информировал о состоянии сформированных продовольственных запасов нового урожая для стабилизации цен в течение зимы и межсезонья. Это более 826 тыс. тонн 29 видов основных продуктов питания, хранящихся на складах СПК, торговых объектов, у сельхозпроизводителей. Запасы в стабфондах, с учетом разных сроков хранения, постоянно пополняются, и достаточны для обеспечения потребностей страны по отдельным продуктам на несколько месяцев.