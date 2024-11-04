Коридор в 8%: в Правительстве обсудили меры по сдерживанию инфляции до конца года
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вице-премьер Серик Жумангарин провел расширенное совещание по инфляции. Основная задача Правительства на этот год — войти в коридор инфляции не более 8%. С учетом данных за 10 месяцев и перспектив развития ценовой ситуации по основным составляющим индекса инфляции — платным услугам, продовольственным и непродовольственным товарам — в Правительстве рассмотрели возможные меры для сдерживания годовой инфляции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.
"По данным Бюро национальной статистики, при общем темпе прироста годовой инфляции по итогам октября в 8,5% наибольший вклад дали платные услуги – 14,3%. Рост данного индекса обусловлен стартом в Казахстане в 2023 году государственной программы "Тариф в обмен на инвестиции", по которой для модернизации инженерных сетей электро-, тепло- и водоснабжения и водоотведения привлекаются масштабные вложения.
В обмен на инвестиции по программе предусматривается определенный ежегодный рост тарифов. Как было отмечено на совещании, основное повышение тарифов на коммунальные услуги, запланированное по этой программе на 2024 год, уже произведено, и до конца года дополнительного роста не ожидается", - говорится в сообщении.
Из непродовольственных товаров основное повышение (7,8% роста к октябрю 2023 года) пришлось на одежду, обувь, аудиовизуальное оборудование, лекарства и другие товары. По продовольственным товарам при низком темпе роста в 4,9% за год отмечается дефляция на социально значимые продукты (-0,2%). На совещании вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков информировал о состоянии сформированных продовольственных запасов нового урожая для стабилизации цен в течение зимы и межсезонья. Это более 826 тыс. тонн 29 видов основных продуктов питания, хранящихся на складах СПК, торговых объектов, у сельхозпроизводителей. Запасы в стабфондах, с учетом разных сроков хранения, постоянно пополняются, и достаточны для обеспечения потребностей страны по отдельным продуктам на несколько месяцев.
"С учетом предстоящих новогодних праздников, чтобы сбить тренд на ажиотажное повышение цен на продукты питания, Серик Жумангарин поручил обеспечить наполнение прилавков доступной продукцией в регионах и трех городах республиканского значения за счет организации регулярных сельскохозяйственных ярмарок. А крупнейший мегаполис Алматы — за счет бесперебойных поставок продукции с закрепленных за городом сельскохозяйственных регионов. Также для дальнейшей стабилизации цен зимой и весеннее межсезонье заместитель премьер-министра поставил задачу начать разбронирование сформированных запасов овощей уже в начале февраля.
Для стабилизации цен на непродовольственные товары вице-премьер поручил Министерству национальной экономики подготовить анализ составляющих этого индекса и предложения по сдерживанию их темпов роста. Следующее совещание по сдерживанию инфляции запланировано провести через две недели", - добавили в пресс-службе.
Самое читаемое
- Гололёд и туман: штормовое предупреждение объявлено в Астане и большинстве регионов
- Студентку арестовали после "голого протеста" в Иране
- Задержан бывший начальник следственного управления ДП Карагандинской области
- Открываю двери без ключа: сотрудники КНБ стали звёздами соцсетей
- Похитил деньги рабочих: в отношении директора ТОО "Кезби" возбуждено уголовное дело