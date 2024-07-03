Коридор древнего мавзолея нашли в Сарайшыке

Дромос древнего мавзолея обнаружили студенты Атырауского университета имени Досмухамедова при археологических раскопках. По словам учёных, это совершенно новая находка, ничего подобного в предыдущих исследованиях не обнаруживалось, передаёт BaigeNews.kz.

В этом году студенты специальности "Историк-исследователь" приняли участие в раскопках в музее-заповеднике "Сарайшык". Характерный для XV-XVI веков добротный и изящный объект построен из жжёного кирпича. Несмотря на то, что купол мавзолея разрушен, закрытый коридор сохранился в нетронутом виде.

"Мавзолеи, построенные подобным образом, обнаруживали в Сарайшыке и ранее, но они были сильно повреждены. Особенность этого мавзолея в том, что его дромос полностью сохранился. Предположительно, здесь могли быть захоронены люди, обладавшие высоким статусом в обществе", - сказал археолог Амангельды Заинов.

Длина дромоса с дверью, обращённой на юго-восток, составляет 170 сантиметров, высота – 60 сантиметров. Это частично раскопанная часть коридора, сообщил археолог.

Археологи вели раскопки раздельно в трёх частях. В одной из них найдены стены большой гробницы, соединённой с коридором. Её поперечная длина – 6 метров, высота – 1 метр, толщина стен – 55 сантиметров.

"Для строительства этого мавзолея использовались жёлтый и красный кирпич. Жёлтые кирпичи — это древние кирпичи эпохи Золотой Орды, а красные, очевидно, изготавливаются путём обжига строительных блоков. Это редчайший объект в Сарайшыке", - рассказал студент Ерасыл Омирбек.

В южной части дромоса также обнаружено хозяйственное помещение. При раскопках здесь найдены керамические кувшины и украшения, а также средневековые декоративные лепные изделия и медные монеты. Археологический объект будет тщательно исследован.