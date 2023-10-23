Корейские учёные создали человекоподобную систему памяти для ИИ-трансформеров
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Искусственный интеллект стал ещё совершеннее, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Lenta.
Учёные южнокорейского Университета Сунгюнгван создали человекоподобную систему памяти - Memoria. Она улучшает производительность моделей машинного обучения – трансформеров. Именно эти трансформеры используются для обработки текстов на естественном языке и лежат в основе диалоговых платформ, таких как ChatGPT.
Memoria извлекает и хранит информацию, на нескольких уровнях - рабочей, кратковременной и долговременной памяти, используя коэффициенты, соответствующие силе связи между нейронами.
Серия экспериментов показала, что Memoria помогает трансформерам обрабывать длинные последовательные данные. Она улучшает способность учитывать долгосрочные закономерности в различных задачах и превосходит существующие методологии в сортировке и языковом моделировании, а также классификации длинных текстов.
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