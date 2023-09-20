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Корейские компании готовы расширять проекты в Казахстане

Сегодня, 07:48
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 07:48
Сегодня, 07:48
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Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

Темой обсуждения стали перспективы дальнейшего развития казахско-корейского стратегического партнерства.  

Токаев отметил, что между Казахстаном и Южной Кореей сложились дружественные отношения, в которых особое значение имеет динамичное развитие экономических связей.  

Президент Казахстана подчеркнул, что двусторонний товарооборот демонстрирует устойчивый рост, превысив в прошлом году 6 млрд долларов. В то же время общий объем инвестиций корейских компании в экономику Казахстана превысил 8 миллиардов долларов, обеспечив себе твердую позицию среди топ-10 крупных инвесторов нашей страны.  
 
Как отметил глава государства, сегодня в нашей стране работают более 700 корейских компаний и совместных предприятий. В качестве примера можно привести активное присутствие на рынке Казахстана таких компании, как KIA, Hyundai, Samsung, LG и другие.  

В ходе встречи Токаев обозначил перспективные направления экономического сотрудничества в области добычи редкоземельных металлов, развития атомной энергетики. 
 
Президент Кореи Юн Сок Ёль отметил, что его страна заинтересована в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном.

По его словам, корейские компании выражают особый интерес к расширению существующих и реализации новых проектов в машиностроении, горнодобывающей отрасли и атомной энергетике.

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