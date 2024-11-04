Корейские инвесторы построят в Казахстане больницу и мусороперерабатывающий завод, передаёт BaigeNews.kz.

Этот вопрос обсуждался в рамках официального визита в Южную Корею вице-премьера - главы МИД РК Мурата Нуртлеу, сообщает пресс-служба МИДа.

В первый день визита министр провёл встречи с представителями крупных компаний Южной Кореи.

На встрече с руководством компании Hyundae Hospital обсуждался проект строительства многопрофильной больницы на 200 коек в Алматинской области, который планируется реализовать совместно с казахстанской компанией "Шин-Лайн". Нуртлеу отметил, что строительство больницы улучшит систему медицинских услуг по корейской модели и обеспечит применение передовых технологий.

С представителями компании With You E&C были обсуждены вопросы, касающиеся строительства мусороперерабатывающего завода в Кызылординской области. Завод будет способствовать улучшению экологической обстановки и устойчивому развитию экономики региона. Компания также выразила готовность к расширению проекта и созданию аналогичных заводов в других областях Казахстана.

В ходе встреч с главами компаний Sejong и Seoyon E-HWA обсуждались проекты по производству автокомпонентов в Костанайской области. Корейские партнёры продемонстрировали высокую заинтересованность в инвестировании в экономику Казахстана и выразили готовность обучать местные кадры для успешного освоения новых технологий.

Мурат Нуртлеу подчеркнул, что казахстанское правительство окажет всемерную поддержку для успешной реализации данных инициатив, которые способствуют укреплению экономических связей между Казахстаном и Южной Кореей.

В Сеуле также планируется встреча Мурата Нуртлеу с руководством страны, министром иностранных дел Чо Тхе Ёлем, а также участие в форуме "Центральная Азия – Республика Корея".