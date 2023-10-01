Корда, Маннарино и Офнер вышли в полуфинал турнира ATP 250 Astana Open

В воскресенье 1 октября на турнире ATP 250 в Астане прошли заключительные матчи четверть финала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Уверенно вышел в полуфинал Адриан Маннарино. Француз в двух сетах обыграл австрийца Юрия Родионова - 6:1, 7:6 (8:6). За право сыграть в решающем поединке Адриано поборется с австрийцем Себастьяном Офнером, обыгравшим своего соотечественника, чемпиона US Open 2020 Доминика Тима — 5:7, 6:4, 6:2

Во второй полуфинальной встрече сыграют серб Хамад Медьедович и американец Себастьян Корда, который в четвертьфинале одержал волевую победу над первым сеянным соревнования нидерландцем Таллоном Грикспуром.