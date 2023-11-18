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Коран Кенесары хана передали мавзолею Ходжи Ахмеда Яссауи

Сегодня, 06:17
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скриншот с видео/nstagram.com/nauryzbai.taganuly Сегодня, 06:17
Сегодня, 06:17
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Фото: скриншот с видео/nstagram.com/nauryzbai.taganuly

Коран Кенесары хана пополнил экспозицию мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане. В музей бесценную реликвию передал верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24.

Священную книгу с двухвековой историей обнаружили в одной из зарубежных коллекций. О возвращении в страну экземпляра Корана, подаренного Кенесары хану знаменитым Маралом Ишаном, сообщил глава государства на втором заседании национального курултая в Туркестане.

Марал ишан был не только духовным соратником Кенесары, но и прогрессивным общественным деятелем. Возвращению Корана помогли меценаты. В книге есть печати хана и Марала ишана. Подлинность Корана подтвердили отечественные и зарубежные специалисты. 

"Это бесценное сокровище, наше национальное достояние. Мы благодарны главе государства за то, что он уделяет большое внимание духовному наследию. К сожалению, таких реликвий, оказавшихся в зарубежных коллекциях, у нас немало. Надеемся, что они тоже будут возвращены на Родину и займут достойное место в наших музеях",  рассказал глава Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай Кажы Таганулы.

 
 
 
 
 
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Публикация от Наурызбай қажы Тағанұлы (@nauryzbai.taganuly)

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