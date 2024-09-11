Корабль с новой экспедицией отправился c Байконура на МКС

С 31-й площадки космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-26", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Роскосмос.

В космос отправились участники 72-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию - космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Иван Вагнер, астронавт NASA Дональд Петтит.

Выведение "Союза МС-26" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме.

Стыковка "Союза МС-26" к малому исследовательскому модулю "Рассвет" намечается в 22:33 по московскому времени.

Это был десятый пуск российской ракеты-носителя в 2024 году, шестой — с Байконура.

В ходе 72-й длительной экспедиции на МКС с расчётной длительностью 202 суток намечаются выход в открытый космос по российской программе, прибытие грузовых кораблей "Прогресс МС-29" и "Прогресс МС-30", проведение научно-прикладных исследований.