В Кыргызстане с начала 2025 года зарегистрировано 4 055 случаев кори, в том числе восемь летальных исходов, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщила на брифинге заместитель министра здравоохранения Бубужан Арыкбаева.

Эпидемиологическая ситуация остается напряженной: 95% заболевших не были привиты. Особенно уязвимыми оказались дети до года (32% от общего числа заболевших) и дети, чьи родители отказались от вакцинации (44%).

Основная причина роста заболеваемости – низкий охват вакцинацией. В Бишкеке он составляет всего 63%.

В 2024 году в Кыргызстане провели три этапа дополнительной вакцинации, охватив 918 тыс детей. Однако это не остановило распространение инфекции: за год зафиксировано 14,4 тыс случаев кори.

Арыкбаева подчеркнула, что вакцинация прошла все необходимые исследования и доказала свою эффективность.