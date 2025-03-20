Корь бушует в Кыргызстане, умирают дети
В соседнем Кыргызстане зафиксированы детские смертельные случаи от кори.
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В Кыргызстане с начала 2025 года зарегистрировано 4 055 случаев кори, в том числе восемь летальных исходов, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом сообщила на брифинге заместитель министра здравоохранения Бубужан Арыкбаева.
Эпидемиологическая ситуация остается напряженной: 95% заболевших не были привиты. Особенно уязвимыми оказались дети до года (32% от общего числа заболевших) и дети, чьи родители отказались от вакцинации (44%).
Основная причина роста заболеваемости – низкий охват вакцинацией. В Бишкеке он составляет всего 63%.
В 2024 году в Кыргызстане провели три этапа дополнительной вакцинации, охватив 918 тыс детей. Однако это не остановило распространение инфекции: за год зафиксировано 14,4 тыс случаев кори.
Арыкбаева подчеркнула, что вакцинация прошла все необходимые исследования и доказала свою эффективность.
"Прививка – это не просто медицинская процедура, а забота о здоровье ребенка. Вакцина защищает от тяжелых последствий заболеваний", – цитирует замминистра 24.kg.
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