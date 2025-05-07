В Астане проходит масштабный военный парад, посвящённый 80-летию Великой Победы. Группа знаменосцев Службы государственной охраны Республики Казахстан торжественно вынесла на площадь Государственный флаг и Знамя Победы, передаёт BaigeNews.kz.

"Красное Знамя Победы – копия флага, который 80 лет назад был водружен над Рейхстагом нашим прославленным соотечественником Рахимжаном Кошкарбаевым и его фронтовым товарищем Григорием Булатовым. В годы Великой Отечественной войны казахстанские солдаты отважно сражались в самых кровопролитных сражениях, демонстрируя исключительное мужество", — говорится в сообщении Акорды.

30 апреля 1945 года казахский герой Рахимжан Кошкарбаев поднял Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине. За этот бессмертный подвиг Кошкарбаев был удостоен ордена "Боевого Красного Знамени". А 7 мая 1999 года Рахимжану Кошкарбаеву было присвоено звание "Халық қаһарманы".

Напомним, в торжественном мероприятии примут участие более 4 000 военнослужащих, свыше 200 единиц военной техники, а также 66 самолётов и вертолётов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.