Копию Луны построят в Дубае

Фото: hi-news.ru

В ОАЭ готовятся осваивать самый дешёвый в мире "космический туризм", для этого в Дубае хотят построить уменьшенную копию Луны, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на hi-news.ru.

Стоимость строительства курорта Moon World Resort в Дубае составит пять миллиардов долларов.

Это огромная сумма, но для крупных архитектурных проектов это норма. Для сравнения, в свое время возведение Всемирного торгового центра Манхэттене обошлось в 4 миллиарда долларов.

По дороговизне сооружение в форме Луны можно сравнить с египетской пирамидой — учёные подсчитали, что при использовании современной техники, такой проект тоже стоил бы около пяти миллиардов долларов.

Высота здания в форме Луны составит 224 метра — это будет своего рода небоскреб.

Считается, что после возведения, внутрь легко поместятся 2,5 миллиона посетителей. Гости смогут ходить в ночной клуб, центр для проведения мероприятий, спа-центр и другие заведения.

Для быстрого перемещения между этажами будет использоваться "лунный шаттл" — скорее всего, речь идет о скоростном лифте в космическом стиле. Строительство планируют завершить за два года, то есть Луна в Дубае появится примерно в 2024 году.

Но самая главная фишка небоскреба в форме Луны — это возможность ощутить себя космическим туристом. Сообщается, что внутри здания будет территория, на которой воссоздадут лунные условия.

О каких именно особенностях земного спутника идет речь, не ясно. Но можно предположить, что дизайнеры воссоздадут звёздное небо, видную вдалеке Землю, лунный грунт и так далее.

Обойти все сооружение за один день вряд ли у кого-то получится. Поэтому на верхних этажах планируется соорудить 300 частных резиденций. Пребывание в отеле Moon World Resort будет стоить дорого, поэтому остановиться там смогут лишь богатые люди. Вместе с доступом к роскошным апартаментам, посетители получат доступ к некоему закрытому клубу.

Билеты на космические экскурсии будут явно дешевле, чем настоящие полёты в рамках миссий SpaceX, Blue Origin и Virgin Galactic.

В компании Ричарда Брэнсона туристический полет в космос стоит около 450 тысяч долларов, причём чтобы забронировать место, нужно внести депозит в размере 150 тысяч долларов.

Помимо дешевизны, аттракцион в арабском курорте вряд ли будет требовать особенной подготовки в физическом и психическом плане, а ведь перед реальными полетами космические туристы несколько месяцев тренируются и проходят инструктаж.