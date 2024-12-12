Казахстанцы начнут копить деньги на образование детям через программу “Келешек”. Сенаторы одобрили поправки, связанные с Государственной образовательной накопительной системой, передаёт BaigeNews.kz.

Единая добровольная накопительная система "Келешек" предусматривает господдержку в накоплении стартового капитала для детей, госпремии и гарантии на вклады.

Среди главных преимуществ обновлённой программы – начисление вкладчику за счёт государства стартового образовательного капитала в размере 60 МРП (221 520 тенге). Для детей-сирот сумма составляет 120 МРП (443 040 тенге).

Госпремия составит 5% годовых, для детей из социально уязвимых семей – 7%.

Средства можно потратить на обучение в колледжах и вузах Казахстана и за рубежом, продолжение накоплений, приобретение жилья, а также перевести третьим лицам.

Если ребёнок получит образовательный грант, накопления останутся в распоряжении семьи.