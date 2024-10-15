"Копай себе могилу рядом с сыном" – Айтбек Амангельды рассказал об угрозах семье Шерзата

Полиция обнародовала видео с места потасовки убитого 16-летнего Шерзата Болата и подозреваемых. В ведомстве объяснили, что это сделано для того, чтобы раскрыть подробности для стабильности и справедливости, и пообещали, что истина по делу будет установлена. Правозащитник Айтбек Амангельды в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz высказал своё мнение по этому громкому делу.

Айтбек Амангельды считает важным, чтобы любую информацию комментировали государственные органы. Иначе в обществе могут появиться неправильные толкования.

"Дело Шерзата стало резонансным и все прочувствовали боль семьи Каржаубека и Гулбар. Все хотят, чтобы их семья добилась справедливости. Соответственно МВД решило предоставить имеющуюся у них на данный момент информацию. В свою очередь это видео не объясняет природу и начало возникшего конфликта и никак не оправдывает убийц. Наше общество уже усвоило одну важную истину - нет причины для убийства и убийство невозможно спровоцировать. То, что там произошло было сознательным решением подозреваемых и совершено хладнокровно и с особой жестокостью", - подчеркнул правозащитник.

Айтбек Амангельды с первого дня активно помогает семье Шерзата. Он организовал бесплатную юридическую помощь для родителей погибшего. К делу подключились сразу три адвоката и правозащитница. Сейчас Амангельды занимается координационной работой, работает со СМИ и соцсетями, оказывает поддержку адвокатам.

"Семье на текущий момент также предоставлена психологическая поддержка от нашей волонтерской сети помощи пострадавшим. Я не могу участвовать в следственных действиях, не имея статуса юридического представителя, но могу помогать решать все остальные вопросы", - сказал он.

Амангельды рассказал, что семье убитого уже один раз угрожали.

"⁠С момента нашего вступления в дело нам от отца Шерзата известно только об одном факте, где напрямую угрожали. Незнакомые люди попросили Каржаубая взять трубку телефона под предлогом общения с адвокатом, который хочет помочь. По телефону Каржаубаю сообщили: "Если не успокоишься, копай себе могилу рядом с сыном"", - сказал он.

Айтбек Амангельды добавил, что органы следствия проверяют данный факт.

Правозащитник высказал своё мнение касательно наказания для убийц подростка.