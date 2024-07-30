Концерты Димаша в Астане соберут зрителей из 50 стран

Димаш Кудайберген даст два сольных концерта в Астане. Ожидается, что их посетят поклонники певца из 50 стран, передаёт BaigeNews.kz.

"С радостью сообщаем, что по информации билетного оператора на данный момент концерт Димаша STRANGER в Астане соберёт не только казахстанцев, но и более девяти тысяч зрителей из 50 стран Азии, Европы, Африки, Северной и Южной Америки. Мы искренне рады такому широкому интересу к казахской культуре. Благодарим всех за внимание и рады сообщить, что по многочисленным просьбам шоу STRANGER состоится не только 13 сентября, но и на следующий день", - сообщили организаторы.

Поклонников творчества исполнителя призвали взять на концерт маленькие флажки или символы своих стран, чтобы создать атмосферу единства и продемонстрировать, как музыка объединяет людей и континенты.

Скоро в продажу поступят билеты на второй концерт.