28 декабря в Астане на пяти основных локациях пройдут праздничные программы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Так, в районе Нура на парковке стадиона "Астана Арена" праздничное веселье начнётся с 12:00 и продолжится до 21:00. Зрителей ждут весёлые старты с перетягиванием каната, бегом в мешках, скатыванию на ледянках и т.д, мастер-класс по фигурному катанию на коньках, эстафеты с призами и концертная программа.

В районе Есиль на территории ЭКСПО праздничная программа пройдёт с 16:00 до 18:00. Зрителей ждут мастер-класс по хоккею с шайбой, спортивные эстафеты с призами и концертная программа.

В районе Сарайшык на площади у монумента "Қазақ Елі" праздничное веселье начнётся в 14:00. Гости мероприятия смогут поучаствовать в весёлых стартах и выиграть призы. Концертная программа с участием звёзд эстрады и творческих коллективов будет проходить с 18:00 до 20:00.

В районе Сарыарка на городской площади (перед акиматом города) новогодняя программа будет проходит с 12:00 до 14:00. Для гостей и жителей города будет организован мастер-класс по хоккею с шайбой и концертная программа.

В районе Алматы на территории Дворца школьников по проспекту Тауелсиздик с 12:00 до 13:00 пройдёт концертная программа с участием детских творческих коллективов.

Напомним, также на локациях будут работать новогодние ярмарки, горки, катки и многое другое.