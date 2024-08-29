Концерт звёзд эстрады состоится в Астане
Сегодня, 16:13
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Сегодня, 16:13Сегодня, 16:13
155Фото: pxhere.com
Праздничный концерт звёзд эстрады, посвящённый Дню Конституции, состоится 30 августа в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.
Мероприятие пройдёт в амфитеатре Центрального парка под открытым небом.
На праздничном вечере выступят Жубаныш Жексен, "Нурлан мен Мурат", Маржан Арапбаева, Адилет Жаугашар, Зарина Омарова, "ДОС", Курал Молжан, Мухаммедали Жугунусов, Абулхаир Жексен, akimmmich, AYKA, группа VID MEN, группа "Байтерек" и другие.
Начало концерта в 18:00.
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